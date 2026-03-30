Perugia riorganizzazione in Procura | la staffetta targata Cantone per non fermare i processi

A Perugia si sta attuando una riorganizzazione in Procura legata al trasferimento del procuratore Raffaele Cantone, che sta per assumere la guida della Procura di Salerno. La sostituta procuratrice Maria Chiara Vedovato, recentemente trasferita, ha lasciato i procedimenti penali che le erano stati affidati. Questi sono stati assegnati a Alessandro Pazzaglia, nel tentativo di evitare interruzioni nelle attività giudiziarie.

Il provvedimento punta a evitare soluzioni frammentate. Confermati cancelliere e ufficiale di polizia giudiziaria che collaborava con la sostituta uscente L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire l’efficienza e la continuità dell’attività giudiziaria, evitando soluzioni di discontinuità nei procedimenti in corso. Per questo motivo, alla riassegnazione dei fascicoli si accompagnerà anche il trasferimento al dottor Pazzaglia del cancelliere e dell’ufficiale di polizia giudiziaria che collaboravano con la dottoressa Vedovato, con l’intento di preservare le sinergie operative già consolidate. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, riorganizzazione in Procura: la “staffetta” targata Cantone per non fermare i processi Articoli correlati Csm, Cantone proposto per la guida della Procura di SalernoRaffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia è stato proposto per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno dalla... Leggi anche: Raffaele Cantone verso la Procura di Salerno, c’è l’unanimità in commissione Csm