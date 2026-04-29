Gennaro Iannarone è il nuovo Procuratore aggiunto di Perugia

Oggi si è svolta presso il Tribunale di Perugia l’udienza di insediamento di Gennaro Iannarone come nuovo Procuratore aggiunto. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità giudiziarie locali e si è conclusa con la formalizzazione del suo incarico. Iannarone prenderà servizio nelle prossime settimane e sarà coinvolto in diverse attività investigative e processuali della procura perugina.

. L'udienza di insediamento si è svolta nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, presso il Tribunale di Perugia. L'immissione nelle funzioni è avvenuta dinnanzi al Collegio presieduto dalla dottoressa Teresa Giardino alla presenza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Csm, Colamonici proposto come procuratore aggiunto di MessinaLa Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato all’unanimità la proposta di nomina di Marco Colamonici come... Il bergamasco Fabrizio Gaverini nominato procuratore militare aggiunto a VeronaIl magistrato bergamasco, 45 anni, vanta una lunga carriera sportiva nella kickboxing. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dopo quasi 6 anni Cantone lascia la Procura di Perugia; Cantone lascia la Procura di Perugia. Proietti: È stato un onore per la nostra regione poter contare sulla sua azione; Perugia, indagato l’avvocato Daniela Paccoi. Lei respinge tutte le accuse -; Avvocata perugina accusata di fare da intermediaria tra detenuto e organizzazione di trafficanti di droga. Sì è insediato il nuovo procuratore aggiunto di Perugia, Gennaro IannaroneSi è tenuta oggi nel tribunale di Perugia l'udienza ufficiale di insediamento di Gennaro Iannarone nel ruolo di procuratore aggiunto della Repubblica. (ANSA) ... ansa.it Gennaro Iannarone si è insediato come procuratore aggiunto a PerugiaSi è ufficialmente insediato alla Procura della Repubblica di Perugia il nuovo procuratore aggiunto Gennaro Iannarone. Magistrato d’esperienza era già operativo alla procura perugina mentre, in passat ... umbria24.it VENDUTO IN DATA ODIERNA!! COLLIANIENE - VIA GENNARO CASSIANI In una elegante palazzina in cortina, Stabinvest propone in vendita un comodo quadrilocale posto al 3° di un palazzo di 8 piani complessivi. L'appartamento è composto da: ingres - facebook.com facebook