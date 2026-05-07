La Procura di Catania ha annunciato l'apertura di nuovi accessi al casellario giudiziale per cercare di ridurre i disagi e le attese per gli utenti. Dopo alcune polemiche sui social, l’ufficio ha comunicato di aver apportato modifiche per migliorare il servizio, specificando le criticità riscontrate. La decisione mira a facilitare l’accesso alle informazioni giudiziarie e a snellire le procedure.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura chiarisce le criticità dopo le polemiche sui social. La Procura della Repubblica di Catania è intervenuta con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla situazione dell’ufficio del casellario giudiziale, finito negli ultimi giorni al centro di numerose segnalazioni sui social network per presunti ritardi e lunghe code agli sportelli. Nel comunicato viene precisato che i problemi registrati non sarebbero legati a recenti scelte organizzative, ma a una grave carenza strutturale di personale amministrativo, situazione già nota e più volte segnalata dagli uffici giudiziari. Secondo quanto spiegato dalla Procura, la diffusione di commenti e denunce online ha contribuito a riportare l’attenzione pubblica sulle difficoltà operative del servizio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Procura di Catania, nuovi accessi al casellario giudiziale per ridurre disagi e attese

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