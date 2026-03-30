Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli ha diffuso una nota ufficiale in cui afferma che il suo casellario giudiziale è nullo. La dichiarazione arriva in risposta alla notifica di un avviso di garanzia per presunto falso in atto pubblico riguardante un’autocertificazione presentata durante la campagna elettorale. La vicenda riguarda la sua candidatura alle ultime elezioni.

Nonno chiarisce la sua posizione: “Mostro il mio casellario giudiziale con orgoglio, è nullo, avrei attestato il falso se avessi dichiarato di essere incandidabile. La verità è l’esatto opposto. La contestazione sul reato di resistenza a pubblico ufficiale non tiene conto della connessione essenziale tra i due reati (resistenza e devastazione) emersa dagli atti. Poiché la Cassazione ha rinviato il procedimento a Napoli, il reato figura ancora tra i carichi pendenti: se è pendente, non è definitivo, per questo il mio casellario risulta nullo rispetto a cause di incandidabilità. Tengo a precisare che anche in base alle ultime verifiche della Commissione Antimafia, è opportuno evidenziare con forza che non sono risultato in violazione del codice di autoregolamentazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Regione Campania, Marco Nonno: "Il mio casellario giudiziale è nullo"

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