Processo a Francesco lettura drammatizzata a più voci al TEM - Teatro Excelsior Mortise

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il Teatro Excelsior Mortise ospiterà una lettura drammatizzata intitolata “Processo a Francesco”. L’evento è promosso dall’Associazione Teatro delle Tradizioni Venete e si propone di celebrare la figura del santo attraverso una rappresentazione a più voci, scritta da Enrico Ventura e ideata da Don Paolo. L’iniziativa si svolgerà nel teatro della città, coinvolgendo il pubblico locale.

Quest’anno ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’Associazione Teatro delle Tradizioni Venete vuole ricordare questo grande uomo portando alla cittadinanza di Padova “Processo a Francesco”, lettura drammatizzata a più voci scritta da Enrico Ventura da un’idea di Don Paolo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Fisorchestra armonia, il concerto al TEM - Teatro Excelsior MortiseNell’ambito del XXXIV International Music Meeting – 2026 L’Orchestra Giovanile del Veneto con il patrocinio e la collaborazione permanente... L’Instituto Cervantes celebra la Giornata della donna: lettura drammatizzata di Monica ScaparroneL'Instituto Cervantes di Palermo celebra la Giornata internazionale della donna con due attività dal carattere storico e artistico che pongono al...