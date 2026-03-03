L’Instituto Cervantes celebra la Giornata della donna | lettura drammatizzata di Monica Scaparrone

L'Instituto Cervantes di Palermo ha organizzato due eventi in occasione della Giornata internazionale della donna. La giornata include una lettura drammatizzata di Monica Scaparrone e si focalizza sulla storia delle donne argentine, evidenziando il loro ruolo e le loro azioni durante la dittatura di cinque decenni fa. Le attività sono rivolte a mettere in luce le vicende e la forza delle donne in quel periodo.

Giovedì 5.