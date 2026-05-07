Fisorchestra armonia il concerto al TEM - Teatro Excelsior Mortise

Si è tenuto al Teatro Excelsior di Mortise il concerto dell’Fisorchestra, parte del XXXIV International Music Meeting del 2026. L’evento è stato promosso dall’Orchestra Giovanile del Veneto, con il supporto dell’Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti. La serata ha visto l’esibizione dell’ensemble, che ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico presente. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra giovani musicisti e realtà artistiche locali.

Nell’ambito del XXXIV International Music Meeting – 2026 L’Orchestra Giovanile del Veneto con il patrocinio e la collaborazione permanente dell’Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti, presenta la FISORCHESTRA.L’ideatore, fondatore e direttore della Fisorchestra è stato il M° Angelo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate ’La traiettoria calante’ al teatro Excelsior"La traiettoria calante", lo spettacolo dedicato al crollo del ponte Morandi, stasera (alle 20,45) al teatro Excelsior Bettona. Giuseppe Cruciani al teatro excelsior di Empoli con “VIA CRUX – Ci siamo rotti il caxxo”Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta...