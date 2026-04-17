Probabili formazioni Juve Bologna | un grande ballottaggio per Spalletti

In vista della partita all’Allianz Stadium, si profilano diversi dubbi di formazione per entrambe le squadre. La Juve e il Bologna stanno preparando le rispettive formazioni, con Spalletti impegnato in un grande ballottaggio. La sfida si avvicina e le scelte dei tecnici sono ancora in fase di definizione, con alcuni giocatori in bilico tra titolari e panchina.

di Mauro Munno in vista della delicata partita dell’Allianz Stadium. In vista del posticipo casalingo contro il Bologna, Luciano Spalletti sembra aver delineato quasi interamente l’undici titolare della sua Juventus. Con la rincorsa Champions che entra nel vivo, il tecnico toscano si affida a gerarchie ormai consolidate, pur dovendo gestire alcuni ballottaggi legati allo stato di forma dei singoli. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nel consueto 4-2-3-1 bianconero, la difesa vede Kelly nettamente favorito su Gatti per far coppia con Bremer al centro, mentre Kalulu e Cambiaso agiranno sulle corsie esterne a protezione di Di Gregorio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Bologna: un grande ballottaggio per Spalletti Notizie correlate Probabili formazioni Parma Juve, Spalletti ha un dubbio importante sulla trequarti. Ballottaggio tra questi due calciatoriDe Gea Juve, non tramonta questa suggestione per la prossima stagione: il portiere della Fiorentina non è l’unico nome in lista Kolo Muani Juve,... Leggi anche: Probabili formazioni Juve Sassuolo: resiste un doppio ballottaggio. Le ultime Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fantacalcio, le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26; Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni; Juventus, Yildiz a rischio per la sfida col Bologna: le ultime; Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Orsolini, Lucumí, Rowe e Joao Mario. Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Juventus-Bologna: le probabili formazioniDopo la vittoria per 0-1 sull'Atalanta, la Juventus torna in campo contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Bologna. zipnews.it Chance dal primo minuto per #Openda in #JuveBologna Nonostante la nuova emergenza nel reparto offensivo, #Spalletti non sembra intenzionato a dar spazio al belga, ulteriore segnale del fatto che l’ex Lipsia è ormai ai margini del progetto. Gli avre - facebook.com facebook Sarà #Locatelli a parlare alla vigilia di Juve-Bologna. Domani sabato 18 aprile alle 14:30 x.com