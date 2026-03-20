Probabili formazioni Juve Sassuolo | resiste un doppio ballottaggio Le ultime

Sabato sera allo Stadium si sfidano Juventus e Sassuolo, con le probabili formazioni ancora soggette a due doppi ballottaggi. La redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime notizie sulle scelte dei tecnici, che sono ancora in fase di definizione. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a scendere in campo secondo le indicazioni delle rispettive rose.

Calciomercato Juve, Spalletti sui rinforzi estivi: «Non sono un idiota». Cosa intendeva Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Le ultime Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi Bernardo Silva alla Juve: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativa Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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