Primo Job Day comparto agroalimentare | al via la call per adesione gratuita delle aziende

Il Comune ha annunciato la prima edizione del Job Day dedicato al settore agroalimentare, intitolato “Food X Job”. L’evento si terrà martedì 19 maggio 2026 nella sala polifunzionale presso la Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” a Fasano. La partecipazione delle aziende è gratuita e aperta a tutte le imprese del comparto che desiderano aderire. La chiamata alle aziende rimane aperta fino a una data da definire.

FASANO – L’Amministrazione comunale annuncia la prima edizione del Job Day “Food X Job”, in programma martedì 19 maggio 2026 nella sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”.L’evento è promosso dal Comune di Fasano all’interno del progetto “Orizzonte 360°”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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