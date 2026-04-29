Un job day tutto al femminile L’incontro in Villa Tittoni con aziende e agenzie di lavoro

Oggi a Desio si svolge la terza edizione di “Donne e Lavoro”, un evento dedicato all’occupazione femminile. L’appuntamento si tiene nella Villa Tittoni e vede la partecipazione di aziende e agenzie di lavoro locali. La giornata è organizzata dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno, in collaborazione con il Comune di Desio e Assolombarda. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro rivolto alle donne.

A Desio un job day dedicato all’ occupazione femminile. Si terrà oggi la terza edizione di “ Donne e Lavoro ”, il recruiting day promosso dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno di Afol Monza e Brianza e dal Comune di Desio, in collaborazione con Assolombarda. Appuntamento dalle 9 alle 13, nelle sale di Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio, in via Lampugnani 62. Durante la mattinata sarà possibile consegnare il curriculum e candidarsi alle offerte di lavoro. I profili più ricercati sono personale amministrativo, commerciale e impiegatizio; consulenti assicurative; addette alla grande distribuzione organizzata e alla ristorazione collettiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un job day tutto al femminile. L’incontro in Villa Tittoni con aziende e agenzie di lavoro Notizie correlate Leggi anche: A Monza un Job Day tutto al femminile: l'azienda che cerca e assume donne