Job Day oltre 130 candidati per le aziende turistiche delle Valli Brembana e Imagna

Il Job Day organizzato a Zogno giovedì 5 marzo ha visto la partecipazione di oltre 130 candidati interessati alle aziende turistiche delle Valli Brembana e Imagna. L'evento, promosso dal Patto territoriale del Turismo, ha coinvolto numerosi giovani e professionisti in cerca di opportunità nel settore. La giornata ha attirato un grande afflusso di persone, confermando la crescita delle iniziative di reclutamento nella zona.

Ancora una volta si conferma il successo delle iniziative di reclutamento previste dal Patto territoriale del Turismo che, anche giovedì 5 marzo, ha richiamato un ampio numero di partecipanti al Job Day organizzato a Zogno. Oltre 130 candidati partecipanti, cittadini alla ricerca di un impiego, hanno preso parte a questo evento per scoprire le tante opportunità di inserimento lavorativo nei diversi comparti del settore turistico, incontrare gli imprenditori delle aziende locali e sostenere colloqui di selezione. Hanno aderito all'evento le aziende: Arriva Italia Srl, Autoservizi Locatelli Srl, CasArrigoni Srl, Hotel Resort & Spa Miramonti, La Staletta, Qc Terme, Ristorante Al Botto, Ristorante Alpenrose, Ristorante La Torre e San Pellegrino Spa, Azienda agricola Previtali Marco.