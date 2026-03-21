Oggi Jannik Sinner scende in campo all’ATP di Miami 2026 per il suo primo match del torneo. L’altoatesino, numero nel ranking, affronta un avversario ancora da definire e il match si giocherà nel pomeriggio. La partita sarà visibile su canali sportivi dedicati e in streaming, con diretta anche su alcune piattaforme online.

Jannik Sinner oggi sabato 21 marzo fa il suo esordio a ll’Atp di Miami 2026. L’altoatesino, numero 2 al mondo, non prima delle 18 ora italiana, affronta sul centrale il bosniaco Damir Dzumhur attualmente numero 76 del mondo, che nel primo turno ha eliminato il peruviano Ignacio Buse vincendo in tre set. Sinner è l’unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida. Ha vinto nel 2024 ed è arrivato due volte in finale, nel 2021 e nel 2023. Campione quest’anno a Indian Wells, è il primo italiano con 100 vittorie nei Masters 1000 e primo giocatore in grado di vincere due tornei di questa categoria senza perdere un set. L’avversario Damir Dzumhur. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jannik Sinner oggi in campo all’Atp Miami 2026, l’avversario, l’orario e dove vederlo

Articoli correlati

Atp Miami, oggi il sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv(Adnkronos) – Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami.

Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederloMatteo Berrettini fa il suo esordio all’Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida.

INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis

Una raccolta di contenuti su Jannik Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00; Sinner è già in campo: il VIDEO dell'allenamento a Indian Wells; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla.

Sinner, oggi il debutto a Miami contro Dzumhur: orario e dove vedere il Masters 1000 in tv e streamingDopo il trionfo in California al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara al Masters 1000 di Miami, un torneo con cui ha un bel feeling e ... msn.com

Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner fa il proprio debutto al Miami Open 2026 dal secondo turno, dove affronta Damir Dzumhur: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com

Quanto costa la crociera con Jannik Sinner Ecco il prezzo e come prenotare una delle esperienze più divertenti nel Mediterraneo. L’italiano più famoso al mondo in questo momento è il campione di tennis Jannik Sinner che è una vera e propria star nel mon facebook

Jannik Sinner farà il suo esordio a Miami contro Dzumhur nel secondo match di giornata sul centrale, non prima delle 18 ora italiana x.com