Primavera musicale al Frascobaldi concerti di musica sacra e cori all' Auditorium Marianum di Perugia

L’Auditorium Marianum di Perugia ospita la rassegna “Primavera Musicale al Frescobaldi”, che propone concerti di musica sacra e cori. L’evento si svolge in diverse date e prevede esibizioni di gruppi vocali e interpreti di musica religiosa, accompagnati anche dall’organo. La stagione musicale si inserisce nel calendario culturale della città e richiama pubblico interessato a esperienze musicali legate alla spiritualità e all’arte sacra.

L’evento “Primavera Musicale al Frescobaldi” si conferma appuntamento imperdibile dove cultura, arte e spiritualità si fondono in un’armonia perfetta: momenti di profonda riflessione attraverso la bellezza del canto e dell’organo, “per celebrare insieme la rinascita della stagione attraverso il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate ’Concerti di Primavera’ al debutto. Da oggi nell’auditorium ex BeghiLA SPEZIA Un’energia particolare attraversa le aule quando la didattica incontra il palcoscenico, trasformando lo studio accademico in una... San Francesco: concerto pasquale con cori e musica sacraLa Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro proporrà domenica 29 marzo alle 17,30 un concerto intitolato Cantando la Pasqua di Francesco, dedicato...