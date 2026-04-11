Da oggi nell’auditorium ex Beghi si svolgono i “Concerti di Primavera”, un evento che porta musica dal vivo tra le aule, coinvolgendo studenti e pubblico. La manifestazione segna il debutto di questa iniziativa, che unisce l’ambiente accademico con le esibizioni musicali, creando un’atmosfera dinamica e ricca di energia. L’evento si inserisce in un programma che mira a valorizzare le attività artistiche all’interno dell’istituto.

LA SPEZIA Un’energia particolare attraversa le aule quando la didattica incontra il palcoscenico, trasformando lo studio accademico in una performance viva e vibrante. Questo fermento, oggi alle 18, avrà spazio nell’auditorium dell’ex biblioteca Beghi della Spezia, dove prenderà ufficialmente il volo la rassegna ‘I Concerti di Primavera’, il ciclo di appuntamenti, curato con la consueta attenzione dalla Società dei Concerti della Spezia. Protagonisti assoluti dell’evento saranno gli studenti del corso di sassofono del liceo musicale Cardarelli, reduci da un’esperienza formativa che ha ridefinito i loro orizzonti tecnici. I ragazzi hanno infatti concluso una Masterclass d’alto perfezionamento con il maestro Massimo Ferraguti, organizzata nell’ambito del Piano Scuola Estate 202526. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Concerti di Primavera’ al debutto. Da oggi nell’auditorium ex Beghi

“Al chiaro di luna” all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”Il cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, continua con la serie di concerti serali, ogni venerdì, alle 20.

Conoscere il jazz, cinque concerti in AuditoriumCinque concerti, da oggi al 20 aprile all’auditorium Don Bosco di Cascina del Solo.

Temi più discussi: Il Concerto di Primavera con la Società Filarmonica Devesina sabato 11 aprile in Area Remmert; ’Concerti di Primavera’ al debutto. Da oggi nell’auditorium ex Beghi; A Sassari,il 14 aprile Roberto De Leonardis ai Concerti di primavera; La violista Teresa Valenza apre i Concerti di Primavera 2026 nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

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Sassari, Roberto De Leonardis ai Concerti di primaveraMartedì 14 aprile alle 20.30, nella sala Pietro Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari, il pianista Roberto De Leonardis sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna I concerti di p ... mediterranews.org

La voce come memoria, il pianoforte come paesaggio sonoro. Giovedì 16 aprile nuovo appuntamento con i Concerti di Primavera insieme al mezzosoprano Lucia Napoli e il pianista Filippo Farinelli per un programma di grande fascino, costruito come un mos - facebook.com facebook

Concerti di Primavera: in aprile e maggio, tre appuntamenti con la rassegna di musica da camera della Camerata Strumentale di Prato e la Scuola Verdi tinyurl.com/amjvvuvv E ancora due concerti della Stagione concertistica tinyurl.com/3undhb6a x.com