Primark apre in Umbria la catena di abbigliamento low cost arriva a Perugia

Primark apre il suo primo negozio in Umbria, situato nel Centro Commerciale Collestrada di Perugia. La catena di abbigliamento a basso costo ha scelto questa posizione per il suo ingresso nella regione. La nuova apertura rappresenta un’iniziativa commerciale che coinvolge il settore retail e le opportunità di lavoro locali. La data di apertura e altri dettagli pratici non sono stati ancora comunicati.

La catena Primark sbarca in Umbria e sceglie il Centro Commerciale Collestrada di Perugia per aprire il suo primo punto vendita nella regione. La conferma arriva nell’ambito del nuovo piano di espansione annunciato da Luca Ciuffreda, direttore della sede italiana della catena di abbigliamento low.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primark apre a Perugia, la catena di abbigliamento low cost arriva in Umbria Al centro commerciale Gargano apre PEPCO l’abbigliamento a prezzi low cost, come candidarsiMONTE SANT'ANGELO - Chi ha fatto visita al Centro Commerciale Gargano avrà notato che al posto del negozio BATA chiuso da un pò sta sorgendo un nuovo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Primark apre a Perugia: confermato l’arrivo in Umbria dell’abbigliamento low cost -. Primark apre a Perugia: confermato l’arrivo in Umbria dell’abbigliamento low costPrimark apre a Perugia. Se ne parla ormai da un anno, ma la conferma dell’arrivo in Umbria della catena irlandese dell’abbigliamento low cost è stata confermata dal direttore della sede italiana Luca ... umbria24.it Primark apre a Perugia, la catena di abbigliamento low cost arriva in UmbriaPrimark sbarca a Perugia. Luca Ciuffreda, direttore della sede italiana della catena di abbigliamento low cost, annuncia un piano d’investimenti da 62 milioni di euro per porterà all’apertura di ... perugiatoday.it