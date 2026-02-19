Appiano Gentile apre il colosso low cost di abbigliamento e prodotti per la casa | terzo punto vendita nel Comasco

A Appiano Gentile, Pepco ha inaugurato oggi il suo terzo negozio nel territorio comasco, aprendo in via VIII Marzo 13. La catena europea, nota per offrire abbigliamento e prodotti per la casa a prezzi bassi, ha scelto questa località per ampliare la sua presenza nel Nord Italia. La nuova apertura ha attirato molti clienti, curiosi di scoprire le offerte disponibili. L’inaugurazione segna un passo importante per l’azienda, che mira a consolidare la sua rete di negozi nella regione.

Nel polo commerciale del paese ha inaugurato Pepco, catena europea della convenienza già presente a Cantù e Anzano del Parco. Oltre 30 i punti vendita attivi in Lombardia Ha aperto oggi ad Appiano Gentile in via VIII Marzo 13 il nuovo punto vendita di Pepco, catena europea specializzata in abbigliamento e articoli per la casa a prezzi accessibili. Si tratta del terzo store nella provincia di Como, dopo quelli già attivi a Cantù e ad Anzano del Parco. Il negozio si inserisce in un’area già vivace dal punto di vista commerciale, con diverse insegne e servizi concentrati lungo la stessa via e nelle immediate vicinanze.🔗 Leggi su Quicomo.it

Amazon Haul offerte 2026: cos’è, come funziona e migliori prodotti low cost aggiornatiAmazon ha lanciato le offerte Amazon Haul nel 2026, perché vuole proporre ai clienti prodotti a basso costo.

Coop arriva a Caserta, apre il primo punto vendita nel cuore della cittàCoop apre il suo primo negozio a Caserta, nel cuore del centro storico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.