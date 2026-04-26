Prima categoria risultati e classifica Frena il Borghetto Fc Osimo festeggia coi gol la Promozione

Nel girone B di prima categoria, il Borghetto ha rallentato la sua corsa, mentre Marzocca e Passatempese hanno conquistato vittorie. La Fc Osimo, già promossa, ha ottenuto altri tre punti battendo lo Staffolo. La classifica si aggiorna con queste partite, confermando il buon momento di alcune squadre e il rallentamento di altre.

Nel girone B frena il Borghetto, vincono Marzocca e Passatempese. Fc Osimo già promosso, ma si prende altri tre punti contro lo Staffolo. Oggi Filottranese-Castelbellino. Nel C vince il Loreto. PRIMA CATEGORIA, 28esima giornata (ore 16:30). GIRONE B. Oggi: Filottranese-Castelbellino. Ieri: Olimpia Marzocca-Cingolana 3-1, Pietralacroce-Passatempese 0-1, FC Osimo-Staffolo 3-2, Argignano-Real Cameranese 1-1, Borghetto-Castelleonese 1-1, Cupramontana-Borgo Minonna 2-0, Barbara Monserra-Le Torri Castelplanio 2-2. Classifica: FC Osimo 70; Borghetto 58; Olimpia Marzocca 51; Passatempese 49; Filottranese 42; Real Cameranese 40; Borgo Minonna 38; Pietralacroce 37; Castelleonese 35; Staffolo e Le Torri Castelplanio 32; Castelbellino 28; Argignano 26; Cupramontana 24; Barbara Monserra e Cingolana 19.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria, risultati e classifica. Frena il Borghetto, Fc Osimo festeggia coi gol la Promozione Notizie correlate Leggi anche: Prima categoria, risultati e classifiche. La Passatempese sbanca Marzocca. Fc Osimo e Borghetto dominano Prima categoria. Fc-Osimo-Borghetto. Va in scena il big matchE’ il gran giorno del big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Calcio Leffe; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Il calcio dilettantistico in 90 minuti: risultati finali e marcatori; Dilettanti - Tutti i risultati della domenica. Prima categoria, risultati e classifica. Frena il Borghetto, Fc Osimo festeggia coi gol la PromozioneNel girone B frena il Borghetto, vincono Marzocca e Passatempese. Fc Osimo già promosso, ma si prende altri tre ... sport.quotidiano.net Prima categoria, risultati e classifiche. La Passatempese sbanca Marzocca. Fc Osimo e Borghetto dominanoBlitz vincente della Passatempese sul campo del Marzocca. Successi per Fc Osimo e Borghetto. Prima Categoria, 26esima giornata, ore ... sport.quotidiano.net Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice sul campo del Maranello, Pgs Smile-Mirandolese e scontro diretto per il Cavezzo Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook