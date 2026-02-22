Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese corsara rimane prima Atletico Marginone tiene il passo

Morianese conferma il primo posto con una vittoria importante contro l’Atletico Peñarol, che mantiene il ritmo della capolista. La partita si è risolta grazie a un rigore di Ghiglioni, mentre la Ligacutiglianese ha subito una pesante sconfitta 5-0 contro il San Vito, che ha segnato doppiette di Andreini e Zani. Nel girone “A”, il Pescaglia supera con autorità lo Sporting Vagli con tre gol, e il posticipo tra Spianate e Barga è programmato per domani sera.

Girone "A": Ligacutiglianese - San Vito 0-5 (Innocenti, doppiette di Andreini e Zani), Atletico Peñarol - Morianese 0-1 (rigore di Ghiglioni), Coreglia - Villetta 0-2 (Marini, Bravi), Farneta - Calcistica Popolare Trebesto 1-2 (Ramacciotti, Pizzolante, Di Vito), Giesse Barga - Badia Pozzeveri 0-1 (Ruggiero), Lammari - Casciana Poggio 2-0 (Ghilarducci, Hamsa), Pescaglia - Sporting Vagli 3-1 (Puccetti, Cristofani, Fiori, Venanzi); posticipo: Spianate - Barga domani alle 20,30. Classifica: Morianese 44; San Vito 42; Calcistica Popolare Trebesto * 40; Lammari 33; Spianate *, Atletico Peñarol 32; Villetta * 30; Casciana Poggio 30; Barga *28; Giesse Barga, Pescaglia* 27; Badia Pozzeveri 22; Coreglia * 19; Ligacutiglianese 13; Farneta 11; Sporting Vagli 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

