Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese corsara rimane prima Atletico Marginone tiene il passo

Morianese conferma il primo posto con una vittoria importante contro l’Atletico Peñarol, che mantiene il ritmo della capolista. La partita si è risolta grazie a un rigore di Ghiglioni, mentre la Ligacutiglianese ha subito una pesante sconfitta 5-0 contro il San Vito, che ha segnato doppiette di Andreini e Zani. Nel girone “A”, il Pescaglia supera con autorità lo Sporting Vagli con tre gol, e il posticipo tra Spianate e Barga è programmato per domani sera.

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Morianese corsara rimane prima. Atletico Marginone tiene il passo

Girone "A": Ligacutiglianese - San Vito 0-5 (Innocenti, doppiette di Andreini e Zani), Atletico Peñarol - Morianese 0-1 (rigore di Ghiglioni), Coreglia - Villetta 0-2 (Marini, Bravi), Farneta - Calcistica Popolare Trebesto 1-2 (Ramacciotti, Pizzolante, Di Vito), Giesse Barga - Badia Pozzeveri 0-1 (Ruggiero), Lammari - Casciana Poggio 2-0 (Ghilarducci, Hamsa), Pescaglia - Sporting Vagli 3-1 (Puccetti, Cristofani, Fiori, Venanzi); posticipo: Spianate - Barga domani alle 20,30. Classifica: Morianese 44; San Vito 42; Calcistica Popolare Trebesto * 40; Lammari 33; Spianate *, Atletico Peñarol 32; Villetta * 30; Casciana Poggio 30; Barga *28; Giesse Barga, Pescaglia* 27; Badia Pozzeveri 22; Coreglia * 19; Ligacutiglianese 13; Farneta 11; Sporting Vagli 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. La Morianese frena, l’Atletico Marginone noEcco un’introduzione adatta alle tue esigenze: I risultati e le classifiche della terza categoria, gironi A e B, evidenziano le ultime sfide delle squadre. Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. La Morianese prosegue la marcia. L’Atletico Marginone rallentaEcco i risultati aggiornati della quattordicesima giornata dei gironi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TERZA CATEGORIA Firenze Girone B; Terza categoria, Castellettese in goleada; Terza categoria, le partite di oggi 21 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; I risultati e le classifiche dalla Serie D alla Terza categoria. Calcio Terza categoria. L’Upp a Geggiano. Riflettori puntati su S. Rocco-MeroniIl girone senese del campionato di Terza categoria inizia oggi con la trasferta dell’Upp in casa del Geggiano (i ... lanazione.it Terza Categoria A – Le gare del venerdì sera: doppio 3-0 per le prime due della classeTerza Categoria A - Le gare del venerdì sera: doppio 3-0 per le prime due della classe. Accademia Calcio Alba e Neive continuano a correre ... ideawebtv.it Terza Categoria, Morianese corsara a Filecchio conserva la vetta. San Vito e Trebesto non mollano. Un'altra scoppiettante giornata di campionato in archivio. Nel girone B l'Atletico Marginone tiene il passo, bene il Villa Basilica - facebook.com facebook