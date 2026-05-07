Prevendita in corso per assistere alla partita Reggina-Athletic Palermo
E' attiva la prevendita dei biglietti d’ingresso della partita Reggina-Athletic Club Palermo, in programma domenica (inizio ore 16) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per il primo turno dei play off di Serie D.PREZZI COMPRENSIVI DI PREVENDITA PER ABBONATI STAGIONE 202526CURVA SUD – UNDER 18.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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