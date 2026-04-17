E' in corso la prevendita del biglietti per assistere alla partita Reggina-Paternò

È aperta la prevendita dei biglietti per la partita tra Reggina e Paternò, che si terrà domenica alle ore 15 allo stadio

E’ in corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Paternò, in programma domenica con inizio alle ore 15 allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 32^ giornata del campionato di Serie D girone I.PREZZI BIGLIETTICURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket; TRIBUNA.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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