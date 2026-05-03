Athletic Club Palermo vittoria a Ragusa | ai play-off sfida alla Reggina

L'Athletic Club Palermo ha concluso la regular season con una vittoria in trasferta contro la squadra di Ragusa, con il risultato di 2-1. I gol sono stati segnati nel secondo tempo da Rafele e Matera. La partita si è svolta allo stadio Aldo Campo di Ragusa, e questa vittoria permette alla squadra di affrontare i play-off contro la Reggina.

Si chiude con una vittoria la regular season dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno espugnato lo stadio Aldo Campo di Ragusa, battendo per 2-1 la formazione iblea con le reti di Rafele e Matera nel secondo tempo. Per i padroni di casa, invece, a segno Sinatra.L’Athletic.🔗 Leggi su Palermotoday.it ATHLETIC CLUB PALERMO VS SPARTAK SAN NICOLA | FUTSAL FEMM. Notizie correlate Leggi anche: Athletic Club Palermo, domani al Velodromo arriva la Reggina: Ferraro chiede ai suoi di ripartire subito Leggi anche: L'Athletic Club Palermo torna alla vittoria: battuta 3-2 la Vibonese in trasferta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Athletic Club Palermo, nerorosa ko nell’ultima gara casalinga della stagione: il Savoia passa 3-1; Scheda squadra Athletic Club Palermo; Athletic Palermo-Savoia 1-3: oplontini verso la Serie C | Photogallery; Serie D, il Savoia espugna il Velodromo: 3-1 all’Athletic e profumo di Serie C -. Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uominiRiparte da Vibo Valentia la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive e tornano al successo con una rimonta clamorosa: 3-2 alla Vibonese no ... ilovepalermocalcio.com Athletic Club Palermo-Savoia, al Velodromo sfida decisiva: presente anche l’ex rosanero RicciardoGiornata ad alta tensione al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, dove l’Athletic Club Palermo ha affrontato il Savoia in una delle gare più importanti del girone I di Serie D. Una sfida che ha ri ... ilovepalermocalcio.com Serie D, ultima giornata di campionato: l’Athletic Club Palermo sta pareggiando zero a zero contro il Ragusa. I nerorosa, già qualificati ai playoff, sono momentaneamente quarti in classifica facebook