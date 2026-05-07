Pretende i risultati degli esami sfascia il centro analisi e aggredisce il titolare

Un episodio di violenza si è verificato presso un centro analisi sulla Nazionale a Santa Maria a Vico. Un uomo di 45 anni ha aggredito il titolare della struttura e il personale sanitario, causando danni agli arredi e alle suppellettili. Dopo aver richiesto i risultati degli esami, il 45enne ha perso le staffe e ha scagliato oggetti, arrivando anche a sfasciare alcune parti del centro.

Violenza in un centro analisi sulla Nazionale a Santa Maria a Vico. Un 45enne aggredisce il titolare della struttura e il personale sanitario, danneggiando anche arredi e suppellettili. Il motivo? Non voleva rispettare l'ordine delle prenotazioni per il ritiro dei referti.L'episodio nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Milan, infortunio Pavlovic: i risultati degli esami e i tempi di recupero | PM NEWS Viadana, ubriaco pretende di bere ancora e minaccia il barista. Poi aggredisce i carabinieri, arrestatoViadana (Mantova), 4 maggio 2026 – Si è presentato già ubriaco in un bar del centro di Viadana, pretendendo dal barista di continuare a bere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ultima curva di Serie B: il Catanzaro guarda già ai playoff, il Bari cerca ossigeno. Al Ceravolo 90 minuti decisivi · LaC News24; Palantir continua a correre: c’è ancora spazio per il rialzo?; Alessio: Conte non pretende sempre grandi acquisti, alla Juve si è adattato; Parlamento europeo pretende sanzioni più severe e rapide contro i gatekeeper digitali del DMA. Conference League, i risultati degli ottavi di finaleDopo la fine della League Phase e il passaggio attraverso i playoff, la Conference League è entrata nel vivo della fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale, che hanno definito le otto ... gianlucadimarzio.com Opocrin Group cambia il paradigma dell’eparina: i risultati degli studi clinici di fase IIPer la prima volta sarà possibile dimostrare che un’eparina può essere utilizzata in un contesto terapeutico completamente nuovo, aprendo possibilità finora inesplorate. Il protagonista di questa ... milanofinanza.it Basta complicità e ambiguità con guerra e genocidio! USB pretende dal governo il rispetto della legge: embargo su Israele e blocco dell’esportazione e transito di materiale bellico verso scenari di guerra Di fronte alla complicità del nostro governo con lo stato - facebook.com facebook #Venezia "Questa è una #Biennale che non pretende di risolvere ma mostrare, aprire alle domande”, così il presidente Buttafuoco che, nella conferenza stampa di presentazione della 61sima Esposizione internazionale d'arte, ha ringraziato il Ministero della x.com