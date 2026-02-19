Milan infortunio Pavlovic | i risultati degli esami e i tempi di recupero | PM NEWS

Pavlovic si è infortunato durante la partita tra Milan e Como, a causa di un trauma al ginocchio. Gli esami eseguiti hanno confermato una lesione che richiederà un intervento chirurgico. Il difensore rossonero dovrà fermarsi almeno tre settimane, rischiando di perdere alcune sfide importanti. I medici stanno monitorando la sua condizione e lavorano per una pronta ripresa. La società segue con attenzione l’evoluzione dell’infortunio. Pavlovic, quindi, dovrà affrontare un lungo percorso di recupero prima di tornare in campo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ecco i dettagli sull'infortunio di Pavlovic: trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell'osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l'osso facendolo sanguinare, ma senza fratture. Servirà un po' di tempo per fare passare il dolore. Secondo la redazione di Pianeta Milan Pavlovic potrebbe stare fuori anche 34 settimane.