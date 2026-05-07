Presunti pestaggi nel carcere di Opera a Milano il Garante nazionale avvia le indagini | possibili ispezioni

Il Garante Nazionale dei detenuti ha iniziato un'istruttoria riguardo a presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Opera a Milano. Sono stati avviati contatti con la procura e valutate eventuali ispezioni, in seguito alle numerose denunce presentate negli ultimi mesi. Le indagini mirano a chiarire i fatti e verificare la situazione all’interno della struttura penitenziaria.

Il Garante Nazionale dei detenuti ha avviato un'istruttoria sul caso dei presunti pestaggi nel carcere milanese di Opera: avviati contatti con la procura e possibili ispezioni dopo le numerose denunce degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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