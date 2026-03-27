Giungi e Roggiani Pd nel carcere di Opera dopo i presunti pestaggi | Un detenuto ha detto di aver sentito urla

Dopo la pubblicazione di un articolo su Fanpage.it riguardante presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Opera, il consigliere comunale di Milano e la deputata del Partito Democratico si sono recati in visita nel carcere. Durante l'ispezione, è stato riferito che un detenuto avrebbe ascoltato urla provenienti da alcune celle. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su quanto osservato durante la visita.

Dopo l'articolo di Fanpage.it sui presunti pestaggi nel carcere di Opera, il consigliere comunale (Pd) di Milano, Alessandro Giungi, e la deputata del Pd, Silvia Roggiani, sono entrati per un'ispezione. Come raccontato da Giungi un detenuto, che ha detto di non essere stato vittima di violenza, ha riferito di aver sentito "delle urla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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