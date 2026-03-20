Dopo la denuncia di Fanpageit Mirabelli Pd annuncia interrogazione sui presunti pestaggi nel carcere di Opera

Dopo l'articolo pubblicato da Fanpage.it che ha rivelato presunti pestaggi e violenze nel carcere di Opera avvenuti la vigilia di Natale, il senatore del Partito Democratico ha annunciato di voler presentare un'interrogazione al ministro della Giustizia. La denuncia si concentra su episodi che coinvolgerebbero detenuti e personale penitenziario, sollevando l'attenzione sull'accaduto.

Dopo la denuncia di Fanpage.it sulle presunte violenze e i soprusi avvenuti nel carcere di Opera alla Vigilia di Natale, il senatore Franco Mirabelli ha annunciato l'intenzione di voler presentare un'interrogazione al ministro Nordio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado una ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria che erano in servizio nel... Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziariaLa pena più alta ad un'ispettrice: in sette avrebbero picchiato nel suo ufficio un detenuto marocchino fino a rompergli due costole La corte... Altri aggiornamenti su Dopo la denuncia di Fanpage it... Temi più discussi: Dopo la denuncia tutti si sono dimenticati di lei; Lavoratori sottopagati alla Fontana di Trevi: tavolo in Campidoglio dopo la denuncia della Cgil; Bari, bodybuilder minorenne finì a processo per doping dopo la denuncia della madre: assolto; Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suocera. Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevutePesanti gli strascichi dopo la partita di sabato sera tra Inter e Juventus, finita 3-2 per i nerazzurri. A infiammare gli animi è stata l'espulsione di Kalulu dopo una simulazione di Bastoni ... ilgiornale.it Calabria, la denuncia di Ranuccio: dopo i cicloni nessun ristoro, comuni lasciati soliA più di un mese dal primo dei tre cicloni che hanno devastato le coste calabresi, il silenzio delle istituzioni regionali è assordante. Lo afferma Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio re ... strettoweb.com Dopo la cessione, sindacati e istituzioni in allarme. “Servizio garantito, ma futuro incerto” - facebook.com facebook Mette-Marit di Norvegia: "Io manipolata e ingannata da Epstein". Dopo settimane di silenzio stampa, la futura regina rilascia un'intervista alla tv pubblica. "Non ho controllato il suo passato con la giusta attenzione" #ANSA x.com