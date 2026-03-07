Remigrazione Prato ad alto tensione | tre cortei e città blindata

Oggi a Prato la città è stata messa sotto stretta sorveglianza con le forze dell'ordine che hanno blindato le principali aree. Tre cortei si sono svolti contemporaneamente in tre piazze diverse, attirando numerosi partecipanti e creando un clima di alta tensione. La presenza delle forze di sicurezza è stata massiccia per garantire il controllo della situazione durante le manifestazioni.

Prato, 7 marzo 2026 – Centro blindato oggi a Prato per le tre manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea in tre piazze strategiche della città. La prima a essere stata annunciata è quella promossa, a livello nazionale, dal Comitato Remigrazione e riconquista come seconda tappa dopo la sfilata di Bolzano. I partiti politici di sinistra, le associazioni del territorio e i sindacati non sono stati a guardare considerando la data scelta, ossia il 7 marzo anniversario della deportazione fascista degli operai che avevano osato scioperare contro il regime nel 1944, un "affronto" alla città, "uno scempio". Così politici, associazioni e...