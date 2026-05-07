Presentazione della silloge poetica di lucia bolognesi

È stata presentata una nuova raccolta di poesie scritta dall’autrice Lucia Bolognesi, organizzata dall’associazione Poesis Aps. L’evento ha visto la partecipazione di lettori e appassionati che hanno ascoltato alcune delle sue composizioni. La serata si è concentrata sull’importanza della poesia come mezzo per esprimere emozioni e stimolare la riflessione, con interventi di vari relatori e momenti di confronto.

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Un appuntamento dedicato alla poesia e alla forza della parola come strumento di emozione e riflessione, organizzato da Poesis Aps. Sabato 9 maggio alle ore 17 alla Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena vioenepresentato la nuova raccolta di poesie “Preludi di luna nascente” di Lucia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La presentazione della raccolta poetica “Il padre degli usignoli” di Lucrezia LombardoArezzo, 23 febbraio 2026 – Sabato 28 Febbraio, alle ore 18:00, presso la Libreria Edison Book Store di Arezzo (Piazza Risorgimento 31), si terrà la... Leggi anche: Lecce: sabato presentazione di “Codice primitivo” Raccolta poetica di Paola Maritati Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ladra di vita: a Marzocca la presentazione della nuova silloge di Fiorina Piergigli; Musica e poesia con il libro ‘Finche’ ci sarà una nota’; Morano Calabro, Un pugno sul cuore: poesia e metamorfosi nel cuore del Maggio dei Libri; L'abbraccio della città a Gianfranco Antonetti con palazzo Caetani stracolmo per il suo ultimo libro. Ladra di vita: a Marzocca la presentazione della nuova silloge di Fiorina PiergigliLadra di vita: a Marzocca la presentazione della nuova silloge di Fiorina Piergigli. senigallianotizie.it I Campi di Gaza: presentazione della silloge poetica di Sara Favarò che dona i diritti d’autore a GazaMartedì 28 aprile 2026, alle ore 17,00, presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, sarà presentato il volume I campi di Gaza di Sara Favarò, silloge poetica dedicata a Gaza e a ... esperonews.it +++ Oggi alla Camera il convegno "Presentazione badge di cantiere Sisma 2016" +++ Stamattina, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, alla presenza dei ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e del Lavoro Marina Elvira Calderone, del Com - facebook.com facebook Assunzioni docenti: aperta la piattaforma per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell'anno scolastico 2026/27. Scadenza: 25 maggio ore 23:59. x.com