la presentazione della raccolta poetica il padre degli usignoli di lucrezia lombardo

Lucrezia Lombardo pubblica la raccolta poetica “Il padre degli usignoli” per Macabor editore, ispirata alle sue esperienze di viaggio tra le campagne toscane. La presentazione avviene sabato 28 febbraio alle 18:00 alla libreria Edison Book Store di Arezzo, situata in Piazza Risorgimento 31. L’autrice leggerà alcuni brani e risponderà alle domande del pubblico. L’evento offre l’opportunità di scoprire le nuove poesie di Lombardo e il suo stile unico.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Sabato 28 Febbraio, alle ore 18:00, presso la Libreria Edison Book Store di Arezzo (Piazza Risorgimento 31), si terrà la presentazione della raccolta poetica “Il padre degli usignoli”, Macabor editore, di Lucrezia Lombardo. Il libro, vincitore del “Premio Pistocchi poesia 2025”, in occasione dello scorso Festival del Pollino, verrà presentato da Vanna del Principe, che dialogherà con la scrittrice in un incontro intramezzato da letture poetiche e aperto a tutti. La raccolta -che va ad impreziosire la già ampia produzione dell’autrice aretina-, come scrive Angela Greco, critico letterario e curatrice del volume, «è un canto disseminato lungo tutte le poesie che lo compongono; poesie che solo apparentemente appaiono slegate, ma che di fatto risultano sottilmente unite dal legame con la natura, con le stagioni, con il procedere proprio del genere umano fatto di curiosità, attenzione, presagio e inevitabile scontro tra le parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della raccolta di poesie "Il silenzio degli alberi"Al Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione della raccolta di poesie

Lucrezia Guidone è incinta: chi è il padreLucrezia Guidone, nota attrice di Mare Fuori, ha condiviso di essere in attesa di un bambino, previsto per aprile.