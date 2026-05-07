Nell’ambito del Premio Spes 2026, è stato riconosciuto il segretario del Quirinale per il suo ruolo istituzionale. La Fondazione Aises ha deciso di premiare questa figura per il suo contributo nel mantenere un servizio discreto e costante. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri della stessa fondazione, sottolineando l’importanza del lavoro silenzioso svolto in ambito pubblico.

? Cosa scoprirai Chi è il segretario del Quirinale premiato per il suo lavoro silenzioso?. Perché la Fondazione Aises ha scelto proprio questo modello di servizio?. Come può il lavoro nell'ombra proteggere la stabilità delle istituzioni?. Quali criteri definiscono oggi un vero servitore dello Stato?.? In Breve Valerio De Luca e Giuseppina Rubinetti hanno organizzato la cerimonia della Spes Academy.. Premiazione volta a contrastare la delegittimazione delle istituzioni repubblicane in periodo complesso.. Il riconoscimento valorizza il merito tecnico rispetto alla popolarità mediatica dei funzionari.. Il Presidente della Fondazione Aises, Valerio De Luca, ha consegnato il premio Spes 2026 a Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, durante una cerimonia dedicata ai valori istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Spes 2026: Ugo Zampetti premiato per il suo impegno istituzionale

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