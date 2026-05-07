Il premio Spes 2026 è stato assegnato a una persona che ha dedicato gran parte della vita al servizio della Repubblica, mostrando un forte senso civico e impegno verso la collettività. La cerimonia si è svolta a Roma e ha riconosciuto l’attività di chi ha contribuito a rafforzare i valori democratici e a promuovere la coesione sociale attraverso il proprio operato. Il riconoscimento sottolinea l'importanza di chi si impegna quotidianamente per il bene comune.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Onorare chi ha servito la Repubblica con alto senso civico, dedizione alla collettività e un apporto concreto al rafforzamento dei valori democratici e della coesione sociale”. Con questo obiettivo è nato il Premio Spes 2026, istituito dalla Fondazione Aises (Accademia per l'Innovazione, lo sviluppo economico e la sicurezza), nell'ambito delle attività della Spes Academy "Carlo Azeglio Ciampi", conferito ieri, alla sua prima edizione, al consigliere Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica Italiana, “per aver dato un nome e un volto a quell'impegno silenzioso che sorregge le istituzioni". La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Casino dell'Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Spes 2026 a Ugo Zampetti, riconoscimento per alto senso civico e servizio alla Repubblica

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