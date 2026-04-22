Stipendio e pensione ma era vietato | la Corte dei conti indaga 4 manager della sanità campana ai tempi di De Luca

La Corte dei conti sta verificando le posizioni di quattro manager della sanità campana durante il periodo in cui era in vigore una normativa che vietava di ricoprire incarichi dirigenziali mentre si percepiva una pensione anticipata. Secondo le accuse, questi professionisti avrebbero ricevuto sia lo stipendio da manager che la pensione, in violazione delle regole stabilite. La questione riguarda le modalità di retribuzione e le eventuali irregolarità legate alla doppia indennità.

Galeotta fu la doppia retribuzione: indennità di manager della sanità campana e pensione anticipata. In violazione di una normativa che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali e direttivi a chi si trova in quiescenza. A meno che non vengano svolti a titolo gratuito. Non sarebbe stato così, invece, per i quattro ex direttori generali di Aziende Sanitarie campane ai quali la procura campana della Corte dei conti ha notificato un invito a dedurre, contestando un danno erariale complessivo di oltre 880mila euro. Si arriva a questo punto anche perché cadde nel vuoto una richiesta di parere formulata dal direttore generale della Sanità Antonio Postiglione: “Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito da parte della Presidenza del consiglio dei ministri”, si legge negli atti trasmessi agli indagati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stipendio e pensione, ma era vietato: la Corte dei conti indaga 4 manager della sanità campana ai tempi di De Luca Notizie correlate Sanità, i rilievi della Corte dei conti preoccupano: intervengono i sindacatiLe recenti analisi della Corte dei conti sulla situazione delle liste d’attesa a Ferrara pongono interrogativi che i sindacati, in particolare Cgil,... Termovalorizzatore di Santa Palomba, la Corte dei Conti indaga sull’acquisto dei terreni: “Pagati quasi il doppio”Pomezia, 26 marzo 2026 – I terreni di Santa Palomba comprati a quasi il doppio del loro valore di mercato: sette milioni di euro anziché i 4... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pensione anticipata, ora puoi avere più soldi in busta paga netti se rimandi il pensionamento: nuova circolare INPS; Più soldi in busta paga per chi rinvia la pensione. Ma attenti all’effetto contributi sull’assegno di vecchiaia; Conviene posticipare la pensione con il bonus INPS in busta paga?; Pensione rinviata, stipendio più pesante: così il bonus Inps spinge a restare al lavoro. Percepivano lo stipendio ma erano in pensione: nei guai 4 ex direttori di Asl in CampaniaNei confronti dei quattro ex dirigenti sono stati notificati inviti a fornire deduzioni; secondo gli inquirenti, i quattro, nonostante il pensionamento ... fanpage.it Erano pensione ma intascavano lo stipendio: danno da 880 mila eurotutti avrebbero omesso di comunicare il cambiamento del proprio status alla Direzione generale per la tutela della salute ... ilfattovesuviano.it Il danno all’erario è stato quantificato in 880.988 euro. Nei confronti dei quattro ex dirigenti sono stati notificati “inviti a fornire deduzioni”; secondo gli inquirenti, i quattro, nonostante il pensionamento, avrebbero continuato a percepire lo stipendio fino alla fine - facebook.com facebook #Cambiaso al #Milan: per #Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce. Numeri, stipendio e costo #SerieA #SempreMilan x.com