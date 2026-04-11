Alfieri della Repubblica | chi sono i due torinesi tra i 28 giovani premiati da Sergio Mattarella per senso civico altruismo e solidarietà

Il presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani provenienti da tutta Italia, tra cui due adolescenti torinesi, riconoscendo il loro impegno civico e solidarietà nel 2025. Questi giovani si sono distinti per comportamenti esemplari, ricevendo un riconoscimento ufficiale per le loro azioni positive. Tra i premiati ci sono ragazzi e ragazze che hanno dimostrato attenzione e disponibilità verso gli altri, con un riconoscimento che sottolinea l’importanza di valori come altruismo e senso civico.

Sono tutti adolescenti che, nel 2025, hanno saputo distinguersi a livello nazionale per “comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà”. Tra i 28 giovani premiati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che hanno ricevuto l'attestato d'onore di “Alfiere della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a... Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si... Temi più discussi: Studente pavese insignito dell'attestato di Alfiere della Repubblica; Gli alfieri olimpici azzurri riconsegnano il Tricolore a Mattarella; Fiamme azzurre, atleti olimpici e paralimpici al Quirinale; Olimpiadi invernali 2026, Mattarella riceve gli atleti italiani al Quirinale. FOTO. Due giovani torinesi e un’intera classe del Cuneese nuovi Alfieri della Repubblica di MattarellaDall’impegno per i ragazzi non vedenti o con sindrome di Down all’Ape solidale veicolo di condivisione, ecco cosa hanno fatto i premiati piemontesi ... torino.repubblica.it Due calabresi tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Mattarella: ecco chi sonoIl tema scelto quest’anno dal Quirinale è Sperimentare e comunicare la solidarietà. Tra i giovani scelti anche Rocco Antonio Commisso e Aurora Di Vanno ... cosenzachannel.it Due adolescenti piemontesi diventano Alfieri della Repubblica: sono il torinese Leonardo Figello, classe 2008, e Maria Sole Di Biase, nata nel 2011. Premiata anche la quinta elementare dell'istituto comprensivo "Giosuè Carducci" di Busca. x.com SIETE PRONTI Domani i nostri medagliati di Milano Cortina 2026 sono attesi al Quirinale per un momento speciale: la riconsegna del Tricolore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte degli alfieri azzurri Federica Brignone, Arianna - facebook.com facebook