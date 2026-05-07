Premio Ferrante ad Alessio Facchin Per il contributo autorevole allo sviluppo dell’optometria contemporanea

La 33esima edizione del premio nazionale di optometria “Francesco Ferrante” ha visto la consegna dell’onorificenza a un professionista di 51 anni residente nella provincia di Varese. La premiazione riconosce un contributo autorevole allo sviluppo dell’optometria contemporanea. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore e di altri esperti del campo.

Il premio nazionale di optometria “Francesco Ferrante” è giunto alla 33esima edizione. Quest’anno è stato assegnato ad Alessio Facchin, PhD, 51 anni di Biandronno, in provincia di Varese.Il riconoscimento, nato a Chieti, è dedicato alla memoria di Francesco Ferrante, giovane optometrista.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quadrante Europa, via libera allo sviluppo dell'area nord "Orientation lab" dedicati allo sviluppo d’impresa, protagonisti gli studenti dell’Iiss FermiBRINDISI - Un laboratorio di idee che prende forma e guarda al futuro del territorio: il 28 aprile, dalle 8. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il 33° premio 'Ferrante Optometria' ad Alessio Facchin; Ad Alessio Facchin il Premio Ferrante 2026. Ad Alessio Facchin il Premio Ferrante 2026Alessio Facchin, 51 anni, di Biandronno (VA) è il vincitore del Premio Nazionale di Optometria Francesco Ferrante 2026, giunto alla sua trentatreesima edizione ... rainews.it Il 33° premio 'Ferrante Optometria' ad Alessio FacchinIl Premio nazionale di Optometria Francesco Ferrante, alla 33/a edizione, è stato assegnato ad Alessio Facchin, PhD, 51 anni, nato a Busto Arsizio e residente a Biandronno, nel Varesotto. (ANSA) ... ansa.it Ad Alessio Facchin il Premio Ferrante 2026 x.com Leggi su Tgr Abruzzo Ad Alessio Facchin il Premio Ferrante 2026 Alessio Facchin, 51 anni, di Biandronno (VA) è il vincitore del Premio Nazionale di Optometria “Francesco Ferrante” 2026, giunto alla sua trentatreesima edizione - facebook.com facebook