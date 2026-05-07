Premio Ferrante ad Alessio Facchin Per il contributo autorevole allo sviluppo dell’optometria contemporanea

Da chietitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33esima edizione del premio nazionale di optometria “Francesco Ferrante” ha visto la consegna dell’onorificenza a un professionista di 51 anni residente nella provincia di Varese. La premiazione riconosce un contributo autorevole allo sviluppo dell’optometria contemporanea. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore e di altri esperti del campo.

Il premio nazionale di optometria “Francesco Ferrante” è giunto alla 33esima edizione. Quest’anno è stato assegnato ad Alessio Facchin, PhD, 51 anni di Biandronno, in provincia di Varese.Il riconoscimento, nato a Chieti, è dedicato alla memoria di Francesco Ferrante, giovane optometrista.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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