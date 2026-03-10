Quadrante Europa via libera allo sviluppo dell' area nord

La giunta comunale di Verona ha approvato il rapporto preliminare sulla variante 2 del piano particolareggiato del Quadrante Europa - Area Nord. Ora spetta alla Regione Veneto valutare se il progetto richiede una Valutazione Ambientale Strategica. La decisione segna l'inizio di una nuova fase nel processo di sviluppo dell'area nord della città.

La giunta comunale ha dato luce verde al rapporto preliminare per la variante 2. Il documento passa alla Regione per la verifica di assoggettabilità a Vas. Passo decisivo verso il quarto modulo intermodale della Zai La giunta comunale di Verona ha adottato il rapporto preliminare relativo alla variante 2 del piano particolareggiato del Quadrante Europa - Area Nord, avviando la fase che porterà la Regione Veneto a verificare l’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Il passaggio consente di proseguire l’iter verso l’approvazione definitiva della variante normativa, già adottata nell’agosto 2024, e di avanzare nella pianificazione dell’area. 🔗 Leggi su Veronasera.it

