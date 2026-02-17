La Provincia cerca un nuovo addetto stampa | aperte le selezioni pubbliche

La Provincia di Brindisi cerca un nuovo addetto stampa per rafforzare la comunicazione ufficiale. La selezione pubblica mira a trovare un professionista che si occupi di redigere comunicati e gestire i rapporti con i media. L’incarico è a tempo indeterminato e a pieno carico, con l’obiettivo di migliorare la diffusione delle notizie ufficiali dell’ente. La Provincia ha aperto le candidature e invita gli interessati a presentare domanda entro i termini stabiliti.

Pubblicato il bando per una posizione a tempo indeterminato nell'area comunicazione istituzionale. La figura si occuperà del coordinamento con i 20 comuni del territorio. Domande entro 20 giorni BRINDISI - La Provincia di Brindisi ha avviato una procedura di selezione pubblica per assumere un istruttore addetto ufficio stampa a tempo pieno e indeterminato. Il bando, approvato con deliberazioni del Consiglio provinciale numero 62-63-642024 e decreti presidenziali numero 11-73-1442025, si inserisce nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027. La figura professionale ricercata si occuperà della gestione della comunicazione istituzionale dell'ente, e del coordinamento con i 20 comuni del territorio brindisino.