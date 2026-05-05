Riccardo Donna sull'ipotesi del ritorno di Un medico in famiglia | Non serve Giulio Scarpati non lo farebbe mai

Riccardo Donna ha commentato l’ipotesi di un possibile ritorno della fiction “Un medico in famiglia” in televisione, confrontandosi con la notizia di un possibile rilancio simile a quello di “I Cesaroni”. Il regista ha espresso scetticismo sulla possibilità di rivedere Giulio Scarpati nel ruolo del medico, affermando che l’attore non sarebbe interessato a riprendere la parte. La discussione si concentra sulle potenzialità del progetto e sulla disponibilità degli attori coinvolti.