Riccardo Donna sull'ipotesi del ritorno di Un medico in famiglia | Non serve Giulio Scarpati non lo farebbe mai
Riccardo Donna ha commentato l’ipotesi di un possibile ritorno della fiction “Un medico in famiglia” in televisione, confrontandosi con la notizia di un possibile rilancio simile a quello di “I Cesaroni”. Il regista ha espresso scetticismo sulla possibilità di rivedere Giulio Scarpati nel ruolo del medico, affermando che l’attore non sarebbe interessato a riprendere la parte. La discussione si concentra sulle potenzialità del progetto e sulla disponibilità degli attori coinvolti.
Il regista dice la sua sulla possibilità che la fiction Un medico in famiglia possa tornare in TV come è accaduto con I Cesaroni. Fu lui a dirigere le prime stagioni della serie con Lino Banfi e Giulio Scarpati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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