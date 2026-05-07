Premiate le ’sentinelle’ Sconti sulle concessioni ai locali nei punti a rischio | Presidio del territorio

L’amministrazione comunale ha deciso di offrire sconti sulle concessioni ai locali situati nelle aree più a rischio della città, con l’obiettivo di sostenere gli imprenditori e gli esercenti che operano in queste zone considerate critiche dal punto di vista della sicurezza. Questa misura mira a riconoscere e incentivare le attività che si impegnano a mantenere un presidio stabile nel territorio. Le agevolazioni sono rivolte a chi investe nelle aree più sensibili dal punto di vista della sicurezza urbana.

Premiare le ’sentinelle’ nelle zone ’calde’ della città. É il senso dell’ agevolazione prevista dall’amministrazione comunale per supportare imprenditori ed esercenti che investono nella rea più critiche della città dal punto di vista della sicurezza. In che modo? Con uno sconto del 40 per cento sui canoni di concessione o locazione per gli immobili di proprietà comunale dati a imprese che svolgono attività economiche e commerciali che ricadono all’interno del perimetro delle ’ Zone Rosse ’: vale a dire la la stazione ferroviaria, il parco XXII Aprile, il Parco Novi Sad e l’autostazione. Una proposta dell’assessore Giulio Guerzoni, spiegano...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premiate le ’sentinelle’. Sconti sulle concessioni ai locali nei punti a rischio: "Presidio del territorio" Notizie correlate Leggi anche: VIDEO | "Presidio del territorio e risposte ai cittadini". Le priorità di Menguzzo al comando della Polizia Locale Freno ai BnB, sconti sulle tasse e prezzi calmierati: le proposte del Pd per l'emergenza affitti“Negli ultimi anni il costo delle locazioni a Caserta ha registrato un aumento significativo - si apprende da una nota - Tra il 2017 e il 2024 il...