Freno ai BnB sconti sulle tasse e prezzi calmierati | le proposte del Pd per l' emergenza affitti

Il Partito Democratico di Caserta ha presentato alcune proposte in risposta alla crisi degli affitti nella città. Tra le misure indicate ci sono restrizioni ai BnB, sconti fiscali e prezzi calmierati per gli affitti. La discussione mira a trovare soluzioni pratiche per affrontare il problema dell’aumento dei costi degli alloggi e garantire maggiore accessibilità per i cittadini.

“Negli ultimi anni il costo delle locazioni a Caserta ha registrato un aumento significativo - si apprende da una nota - Tra il 2017 e il 2024 il prezzo medio degli affitti è passato all’incirca da 6 euro a 8,16 euro al mese per metro quadro, con un incremento di oltre il 33% in sette anni. Nel 2025 il valore medio si è attestato intorno ai 9,27 euro al metro quadro, segnando un aumento complessivo del 50% rispetto al 2017. Si tratta ovviamente di una media: nei quartieri meglio serviti della città, infatti, i prezzi possono superare anche i 12 euro al mese per metro quadro”. A fronte di questa crescita dei costi, i redditi restano molto più bassi. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Emergenza abitativa, nuovo accordo territoriale per gli affitti: canoni calmierati e agevolazioni fiscali Leggi anche: Patrignani (Confcommercio): "Carenza di abitazioni a prezzi calmierati si trasforma in emergenza sociale"