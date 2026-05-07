Alle fine del 7 maggio, si invita a dedicare un momento di preghiera per ringraziare Dio per le benedizioni ricevute durante la giornata, siano esse evidenti o rimaste invisibili. È un gesto di gratitudine che conclude le attività quotidiane, riconoscendo il sostegno e le grazie che si sono manifestate nel corso delle ore. La preghiera della sera rappresenta un momento di riflessione e di consegna della giornata al Padre.

Al termine di questo 7 maggio, raccogliamoci in preghiera per ringraziare Dio delle grazie visibili e invisibili. Affidiamo la nostra casa e i nostri cari alla Misericordia del Padre. In questo silenzio che precede il riposo, vogliamo consegnare al Padre ogni istante vissuto oggi, 7 maggio, riconoscendo che la Sua mano ci ha guidati anche laddove i nostri occhi non hanno saputo vedere la Sua luce. Ti rendiamo grazie, Signore, per le persone che hai messo sul nostro cammino e per le grazie che ci hai concesso, in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questi pochi ma preziosi minuti per offrire al Signore un sincero ringraziamento: è il momento di fare pace con la giornata trascorsa e riposare nel Suo amore Vieni, o Santo Spirito, nell’anima mia e riempila dei tuoi sette doni.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 7 maggio: consegniamo la giornata giunta al termine al Padre

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