Preghiera della sera 25 Aprile 2026 | affidarsi a Dio al termine della giornata

Stasera, il 25 aprile 2026, si è tenuto un momento di preghiera dedicato alla sera. Le persone si sono riunite per un breve momento di silenzio e gratitudine prima di andare a letto. Durante la cerimonia, sono state pronunciate parole che invitano a affidare la giornata appena trascorsa a Dio. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti che hanno condiviso questa tradizione di conclusione quotidiana.

Un momento di silenzio e gratitudine prima di coricarsi: ecco le parole per consegnare la nostra giornata nelle mani del Padre. Bastano pochi minuti, un breve momento di silenzio, per ringraziare Dio di tutto ciò che abbiamo vissuto oggi. Questa sera, eleviamo il nostro pensiero a Sua Lode: ci rivolgiamo alla clemenza del Padre non solo per invocare il Suo misericordioso perdono, ma anche per porre la nostra vita sotto la Sua potente protezione contro ogni male. Ci sono molte altre preghiere che possiamo recitare prima di coricarci per meditare sulla nostra giornata, per chiedere perdono al Padre. Per affrontare serenamente la nottata che Dio volendo ci porterà, ritemprati nell’anima e nello spirito ad una nuova giornata.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 25 Aprile 2026: affidarsi a Dio al termine della giornata Notizie correlate Preghiera della sera, 10 Aprile 2026: chiediamo con forza a Dio il dono della paceContro ogni tempesta, la luce del Risorto: affidiamo al Padre, con la preghiera della sera, le fatiche della giornata trascorsa e imploriamo il dono... Preghiera della sera, 11 Aprile 2026: la misericordia di Dio scenda su di noiSotto lo sguardo del Signore, affidiamo con la preghiera della sera il nostro riposo e impariamo a vivere quella misericordia che invochiamo ogni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; La preghiera della sera con la Cappella della basilica di San Francesco; In preghiera per le vocazioni con i nostri Santi; Una notte di preghiera da Sinnai a Bonaria: in migliaia i fedeli in marcia sotto le stelle. Preghiera della sera, 21 aprile: Gesù è luce e salvezza di tutte le gentiConcludi la giornata con questa potente preghiera della sera. Chiedi la protezione e la grazia di riposare nella pace di Cristo. lalucedimaria.it Papa al Gemelli: Tortona, domani sera il vescovo Marini guiderà la preghiera del rosario al santuario Madonna della GuardiaNella serata di mercoledì 25 febbraio il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, guiderà dalle 21 nel santuario Madonna della Guardia la recita del rosario per la salute di Papa Francesco. Questo ... agensir.it PREGHIERA DELLA SERA, SABATO 25 APRILE Signore, rendi acuto il mio sguardo, in questo lungo cammino del mio pellegrinaggio terreno, affinché sappia riconoscere la Tua luce e mi lasci illuminare da essa anche nei luoghi più oscuri della sofferenz - facebook.com facebook “Ecco, voglio ribadire l'importanza della vita interiore, della preghiera, della grazia, del distacco dal peccato, perché sennò la nostra vita missionaria rischia di rimanere agli ormeggi” #20aprile 1993 moriva don Tonino Bello, un vescovo fatto Vangelo. In ricordo x.com