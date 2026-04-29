Preghiera della sera 29 aprile 2026 | consegniamo al Signore il giorno trascorso

Alle 22 aprile 2026, si conclude la giornata e si invita a fermarsi per affidare al Signore le esperienze vissute e le speranze per il futuro. La preghiera della sera invita a riflettere su quanto accaduto durante il giorno, consegnando al Signore le fatiche affrontate e le speranze riposte nel domani. È un momento di silenzio e di consegna, che si ripete ogni sera alle 22.

Al calare del sole, ci fermiamo per affidare al Signore le fatiche e le speranze di questo 22 aprile. In questa preghiera chiediamo al Padre la grazia di sperimentare la festa del perdono, lasciando che il Suo Spirito ci liberi da ogni peso e ci restituisca la vera pace del cuore. Vieni Spirito Santo, consolatore promesso, guarda quanta stanchezza c’è in noi al termine di questa giornata. Vieni, e dacci la forza di portarne il peso. Liberaci dalla confusione e dallo stordimento del nostro quotidiano perché possiamo gustare appieno la verità della fede. Amen. Questa sera, in conclusione della giornata, ricordiamoci della nostra famiglia e dei nostri cari.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 29 aprile 2026: consegniamo al Signore il giorno trascorso Notizie correlate Preghiera della sera, 7 Aprile 2026: chiediamo al Signore di non lasciarci soliLa preghiera della sera, con lo sguardo rivolto al cielo, per scacciare le preoccupazioni di questo giorno oramai giunto al termine e lasciarci... Preghiera della sera, 2 Aprile 2026: chiediamo la grazia di essere fedeli al SignoreTi rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; 26 aprile: Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni; Il Papa e la Mamã, la preghiera di Leone nella Fatima dell'Angola tra musica e fede; Torna la Peregrinatio Mariae: rosario itinerante tra le vie del centro antico. Preghiera della sera, 26 aprile: Sia lodata la Trinità nel riposo della notteConcludi con la preghiera della sera alla Santissima Trinità. Affida al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo il tuo riposo questa notte. lalucedimaria.it #MEDJUGORJE: LUCE SUL KRIŽEVAC Pace e preghiera oggi ai piedi della Croce. Un momento di grazia che ricarica il cuore. - facebook.com facebook “Ecco, voglio ribadire l'importanza della vita interiore, della preghiera, della grazia, del distacco dal peccato, perché sennò la nostra vita missionaria rischia di rimanere agli ormeggi” #20aprile 1993 moriva don Tonino Bello, un vescovo fatto Vangelo. In ricordo x.com