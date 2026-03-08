In questa mattina dell’8 marzo 2026, si è svolta una preghiera dedicata a chiedere amore per gli altri, mentre domenica si celebra la giornata incentrata sulla Santissima Trinità. Le persone si sono riunite per elevare la propria lode al mattino, rinnovando la fede e riconoscendo la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo durante tutto il giorno.

Domenica nel segno della Santissima Trinità: eleva la tua lode al mattino. Una preghiera del mattino per rinnovare la fede e camminare sotto lo sguardo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Dio Altissimo e Onnipotente, fonte di ogni bontà e di ogni gioia, facci comprendere che, seguendoti e facendo la Tua volontà, noi siamo liberi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 8 marzo 2026: “Signore, fammi dono d’amore per gli altri”

