Brescia | nasce il patentino per padroni di cani più consapevoli

A Brescia nasce un nuovo patentino dedicato ai proprietari di cani, pensato per favorire una gestione più consapevole degli animali domestici. Chi possiede un cane dovrà frequentare corsi di formazione cinofila, obbligatori in alcune situazioni specifiche. Questa iniziativa influenzerà l’accesso ai parchi pubblici e le modalità di convivenza tra proprietari e altri utenti degli spazi all’aperto. Le norme entreranno in vigore a breve e coinvolgeranno diverse categorie di proprietari.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei parchi pubblici a Brescia?. Chi deve frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione cinofila?. Cosa prevede il percorso di dieci ore per i proprietari?. Perché questo patentino volontario potrebbe ridurre le aggressioni urbane?.? In Breve Incontro informativo gratuito giovedì ore 20.30 presso la Sala Civica in via Farfengo 69.. Percorso volontario base prevede 10 ore di istruzione teorica secondo direttive Ats Brescia.. Progetto sviluppato con l'associazione Compagni di Zampa e Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso.. Obbligo di modulo didattico di due ore per cani ad alto rischio secondo ordinanza 2009.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia: nasce il patentino per padroni di cani più consapevoli Notizie correlate Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbaniIl dibattito si accende ogni volta che la cronaca riporta casi di aggressioni di animali d’affezione: serve una formazione ai padroni di cani? A... Leggi anche: Il “patentino“ per i cani. Un corso di formazione su gestione e benessere Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbani; : ?? Arriva a Brescia il patentino volontario per i proprietari di cani - Radio Bruno; Brescia, arriva il patentino per i proprietari di cani: al via il progetto Buon cittadino a 4 zampe; Brescia, arriva il patentino per proprietari di cani con Buon Cittadino a 4 Zampe (BC4Z). Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbaniIl dibattito si accende ogni volta che la cronaca riporta casi di aggressioni di animali d’affezione: serve una ... ilgiorno.it Brescia, arriva il patentino per proprietari di cani con «Buon Cittadino a 4 Zampe (BC4Z)»L'iniziativa è pensata per migliorare la convivenza tra cittadini e animali domestici attraverso formazione e responsabilità. quibrescia.it Una seconda non vince i play off dal Covid: il Brescia sfida il tabù x.com Gargnano sul Garda (Brescia) - facebook.com facebook