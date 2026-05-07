A Prato, il sondaggio indica un vantaggio di 15 punti percentuali per il candidato in testa rispetto all'avversario. Si discute su come gli scandali giudiziari possano incidere sulla partecipazione alle elezioni nella città toscana. Inoltre, alcuni candidati sono stati valutati come quelli che hanno sottostimato il livello effettivo di consenso tra gli elettori. La campagna elettorale si avvia verso la fase finale con questi dati disponibili.

? Punti chiave Come influenzeranno gli scandali giudiziari l'affluenza alle urne di Prato?. Chi sono i candidati che hanno sottostimato il loro consenso reale?. Perché il calo dell'affluenza non ha scalfito i grandi partiti?. Cosa cambierà per la città con la vittoria di Biffoni?.? In Breve Sondaggio Emg Different rilevato tra il 27 aprile e il 4 maggio.. Affluenza prevista al 60% contro il 64% delle elezioni comunali 2024.. Contesto segnato dall'inchiesta su Ilaria Bugetti e scandalo ricatti in Fratelli d'Italia.. Paradiso mantiene posizione definita mentre altri quattro candidati mostrano consensi inferiori.. Il sondaggio Emg Different per Toscana Tv indica una vittoria di Matteo Biffoni già al primo turno a Prato, con un distacco di quasi 15 punti percentuali rispetto a Gianluca Banchelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, sondaggio Biffoni in vantaggio: distacco di 15 punti su Banchelli

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