Prato la piazza della manifestazione di Remigrazione occupata da Sudd Cobas | No alla deportazione degli immigrati

A Prato, piazza Europa è stata occupata dai rappresentanti dei Sudd Cobas in vista di una manifestazione programmata per domani pomeriggio. L’evento è organizzato dal gruppo chiamato 'Remigrazione e riconquista' e si concentra contro le deportazioni degli immigrati. La piazza è attualmente sotto il controllo dei manifestanti, pronti a esprimere il loro dissenso.

Prato, 6 marzo 2026 – 'Occupata' piazza Europa a Prato dove domani pomeriggio è prevista la manifestazione organizzata dal gruppo 'Remigrazione e riconquista'. Lo annunciano i Sudd Cobas. "Gli operai in sciopero generale del distretto tessile insieme alla città antifascista si prendono piazza Europa - spiega in una nota il sindacato -. Un presidio permanente sta venendo allestito con tende e gazebi. Nessuno spazio a Prato per i fascisti e per i loro progetti di deportazione degli immigrati". Si scalda ulteriormente dunque un’atmosfera già rovente, per una manifestazione, quella di Remigrazione, che tante polemiche ha creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

