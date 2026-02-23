Minorenne preso a calci e pugni in piazza | denunciati 4 coetanei

Un minore è stato picchiato selvaggiamente in piazza San Giovanni da quattro coetanei, dopo una lite scoppiata tra loro. La rissa ha coinvolto ragazzi poco più grandi, che hanno colpito ripetutamente il giovane con calci e pugni, lasciandolo a terra sanguinante. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia ha identificato e denunciato i quattro ragazzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sapri, coordinati dal luogotenente Pietro Marino, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili Aggressione in pieno centro a Sapri, dove nei giorni scorsi un minorenne del posto è stato preso a calci e pugni in piazza San Giovanni da un gruppo di coetanei. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una discussione degenerata in pochi istanti. Alcune frasi pronunciate dalla vittima avrebbero provocato la reazione violenta di quattro giovani, anche loro minorenni e residenti nel Golfo di Policastro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

