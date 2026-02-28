Paura a Borgotaro cade con la moto in un dirupo | salvato dai vigili del fuoco e dall' intervento di due elicotteri

A Borgotaro un motociclista è caduto in un dirupo durante un pomeriggio. Sul luogo sono arrivati prontamente i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e due elicotteri, tra cui un elisoccorso. L'intervento degli soccorritori è durato diverse ore, e il motociclista è stato estratto e trasportato in condizioni non ancora rese note.

Paura e tragedia sfiorata a Borgotaro, dove oggi pomeriggio un motociclista è caduto in un dirupo. Sul posto è immediatamente scattato l'allarme, che in un primo momento aveva fatto temere il peggio: sono intervenuti un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e due elicotteri (l'elisoccorso del 118 da Pavullo e quello dei vigili del fuoco da Bologna). Il centauro è miracolosamente uscito illeso dall'impatto, riportando solo qualche graffio.