A Prato, un furto è stato messo a segno sui tetti di un negozio, portando all'apertura di un'indagine. Le autorità hanno identificato e iscritto nel registro degli indagati un individuo che avrebbe fornito dettagli utili sull'operazione ai responsabili del colpo. Le forze dell'ordine stanno ora verificando come i ladri siano riusciti a scendere senza attivare sistemi di allarme e qual è stato il ruolo dell'informatore nel piano.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a scendere dai tetti senza allarmi?. Chi ha fornito le informazioni tecniche per il colpo acrobatico?. Perché i sopralluoghi delle ditte sono ora al centro delle indagini?. Quali prove hanno catturato i testimoni durante la fuga sui tetti?.? In Breve Furto avvenuto tra il 25 e il 26 aprile in via Magnolfi.. Ladruncoli hanno sottratto migliaia di euro destinati ai fornitori del negozio.. Indagati cinque o sei tecnici che hanno effettuato sopralluoghi nei giorni precedenti.. Testimoni hanno fotografato i malviventi mentre fuggivano lungo le coperture degli edifici.. I carabinieri di Prato indagano su un presunto informatore dopo il furto avvenuto in via Magnolfi tra il 25 e il 26 aprile, quando due malviventi hanno svaligiato il negozio Buffetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, furto sui tetti: indagato l’informatore dopo il colpo al Buffetti

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